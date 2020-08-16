‏أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التعليم أنه تأكيداً على أهمية دور الهيئة الإدارية والتعليمية في عمليات التعلّم والتعليم عن بُعد؛ يبدأ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يوم الأحد ٤/ ١/ ١٤٤٢هـ تدريب قادة المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على منصة مدرستي من خلال «المدربين المركزيين» في إدارات التعليم.

ويهدف التدريب لتثقيف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية معلوماتيا وتقنيا باستخدام تقنيات التعليم وتحديد الأدوار المناطة بقادة المدارس والمشرفين والمعلمين، وتطبيق الأدوات في منصة مدرستي، إضافة للتركيز على نشاط الطلاب والطالبات في التعليم الإلكتروني والمشاركة في بناء خبراتهم.

كما يهدف التدريب إلى تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة في عمليات التدريس، وكذلك بناء مجتمعات التعلم للمعلمين والمعلمات في كافة التخصصات، بمشاركة المشرفين والمشرفات التربويات.