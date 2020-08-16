أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية، لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 27 جولة ميدانية رقابية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت غذائية، لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم ضبط 4 عمال غير ملتزمين بالزي الرسمي، إضافةً إلى ضبط 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد المالكي على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

من جهتها، أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 منشآت غذائية، لإفتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف، أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 3 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد الشريف على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.