استمراراً لجهود المملكة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها، وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج عمل مشتركا مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم (الأحد) 26 ذي الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، بموجب الصلاحيات والاختصاصات لكل منهما، وبما لا يؤثر تنظيميًا على الاختصاص الأصيل الممنوح للطرفين، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات بين الطرفين والتدريب في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بعدد من الحملات التفتيشية على مستوى مناطق المملكة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، استهدفت محال الأجهزة الالكترونية والبرامج الحاسوبية والمواقع الإلكترونية ومحال التسجيلات المنتهكة حقوق الملكية الفكرية.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود لاحترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية؛ الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421)، أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa، أو من خلال حساب وسائل التواصل الاجتماعي SAIPKSA@ والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها في المملكة.