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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 1227 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ إضافية، 39 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 298.542 حالة، من بينها 28181 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1774 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 266953 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3408 حالة وفاة.وجاءت الرياض كأعلى المدن في عدد الإصابات بـ62 إصابة،، جازان 57، جدة 57، مكة 56، بيش 43.ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط