أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 منشآت غذائية لافتقارها أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 3 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبيناً أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافه إلى عدم وجود رخص وشهادات صحيه سارية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد الشريف على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.