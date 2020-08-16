عاد أكثر من 10 آلاف من منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية بتعليم الطائف إلى مقرات العمل في المدارس ومكاتب التعليم اليوم (الأحد)، وباشروا أعمالهم وسط جاهزية تامة، واستعدادات منظمة قدمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ لتهيئة المدارس ومقرات العمل لاستقبال منسوبيها، وانطلاق العام الدراسي الجديد.



ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بجهود الهيئتين التعليمية والإدارية المبذولة لاستمرار التعليم عن بعد طيلة الفترة الاستثنائية الماضية خلال جائحة كورونا، مشيداً بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس من عملٍ متفانٍ في التعليم عن بعد، وجهدٍ متواصل، وحرصٍ ومتابعة.



وأكد اللهيبي أن انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مزيداً من البذل والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية، والاستمرار في العمل الدؤوب والمنظم؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، مضيفاً أن إدارته تسعى جاهدة إلى تذليل الصعوبات، وتقديم كافة الخدمات؛ استعداداً لانطلاقة قوية وجادة، ووصولاً إلى تحقيق تطلعات وآمال القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن الغالي وأبنائه.



وأضاف بالقول إن الإدارة أنهت ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم الخارجية، فيما تستكمل ترحيل المقررات لمكاتب التعليم الداخلية، وإيصالها خلال الأيام المقبلة لجميع مدارس البنين والبنات، مؤكداً حرص إدارة تعليم الطائف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المدارس ومقرات العمل للتأكد من الجاهزية، والاطمئنان على صحة وسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، مشيراً إلى أن فرق الصيانة والنظافة باشرت أعمالها بكافة مدارس البنين والبنات في المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليمياً، بمتابعة من المدير العام.



ولفت اللهيبي إلى أن إدارتي الإشراف التربوي والتدريب للبنين والبنات تنظمان برنامجاً متكاملاً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، يهدف إلى تطوير وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع منظومة الوزارة التعليمية، التي من شأنها الوصول إلى مهارات تدريسية حديثة.