كثفت الفرق الميدانية في أمانةالمدينة المنورةوبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، جولاتهاالرقابية على المنشآت الغذائية والتجاريةوالمطاعم للتأكد من سلامة الغذاءالمقدم لأهالي المدينةالمنورة،كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحةآفات الصحةالعامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناءوغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة،وذلك ضمن خطط الأمانةالتشغيليةللتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائيةوالتدابير الاحترازية. ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعيةالتابعةلأمانةالمنطقة2071 جولة رقابيةعلى المنشآت الغذائيةوالتجارية، جرى خلالهاإغلاق 63 منشأة مخالفة،وإشعار وإنذار 826 منشأة،وإتلاف 1.758 كيلوغراماً من الموادالغذائيةغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كماجرى أخذ396 عينةغذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلهافي مختبرات الأمانة. كما نفذت الفرق الميدانية432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحةآفات الصحةالعامة، وجرى رفع11966 طناًمن النفايات المنزلية، وإزالة 42187 متراً مكعباً من الانقاض والمخلفات بأحياءالمدينةالمنورة. وأكدت أمانةالمدينةالمنورةحرصهاعلى تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية،وتهيب بضرورةالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد940أو عبر تطبيق بلدي 940.