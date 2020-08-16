بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في منطقة الرياض 156000 مستفيد منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.