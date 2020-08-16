واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث جرى اليوم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب لـ 447 عائلة متضررة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.ومن جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,986 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصا، وقسم النساء و الولادة 28 امرأة.كما أجرى الفحص المخبري لـ 979 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,779 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصا.