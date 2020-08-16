في وقت رحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيرا إلى الدور المهم والمحوري لهم في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس، حددت الخطة العامة مهام الهيئة التعليمية والإدارية.ووفق الخطة المعتمدة يشرف قائد المدرسة على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة، ومتابعة إعداد الجداول المدرسية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.وتشتمل مهام وكلاء المدارس على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة، والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقا لاختصاصه، والبرنامج الزمني المعتمد، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين، وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.وسيكون عمل إداريي المدارس استلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية، والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة.