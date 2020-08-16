أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اكتمال خطتها لتهيئة المدارس والعمل على تنظيفها وتعقيمها لبدء استئناف عمل الموظفين والموظفات، مع مباشرة 8200 موظف وموظفة من الهيئة الإدارية في مدارس المنطقة، اليوم (الأحد)، مشيرة إلى توفير كل السبل للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة. وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة وبتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان أنهت جميع التدابير اللازمة لاستقبال الهيئة الإدارية وقادة وقائدات المدارس ومكاتب التعليم إذ تمت عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب.وأبان الباحص أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن هناك حملة إعلامية تم العمل عليها من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية والموارد البشرية لتوعية الموظفين والموظفات إلى جانب استثمار منصة العمل الإعلامي الرسمي لتعليم المنطقة في عملية التوعية ونشر التعليمات. وفي جانب التشغيل والصيانة وتهيئة المدارس باشرت فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تجهيز وتهيئة المدارس استعداداً لعودة الهيئة الإدارية والتعليمية، إذ شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف 767 مبنىً مدرسياً، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ28 مدرسةً، إضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسةً في حاضرة الدمام لشركة تطوير، والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلاً عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسياً.