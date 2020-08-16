أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 1.413 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1.528 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.ووفقاً لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 297.315 حالة، من بينها 29.459 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة؛ منها 1.766 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 264.487 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.369 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة لتصل إلى 88.95%، فيما تبلغ نسبة الوفيات حتى الآن 1.13%. وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: خميس مشيط (76)، الدمام (68)، مكة المكرمة (65)، الرياض (59)، جدة (57)، جازان (57)، حائل (55)، ينبع (53)، المدينة المنورة (45)، الهفوف (42)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (173)، الرياض (83)، جدة (71)، الهفوف (60)، خميس مشيط (56)، جازان (50)، نجران (50)، خليص (48)، بريدة (48)، المبرز (47)، وادي الدواسر (43)، أبها (42)، الدمام (41)، حائل (40).