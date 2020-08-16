أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تمَكّن المنشآت البيطرية التابعة لمشروع ترقيم الإبل إلكترونيا من ترقيم ما يزيد على مليون متن إبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ انطلاق المشروع. وأوضحت الوزارة أن الرقم يأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء مرحلة الترقيم الاختياري لمتون الإبل في المملكة وبدء مرحلة الترقيم الإلزامي، التي يترتب على مخالفيها فَرْض غرامة مالية للمخالفين وعدم إمكانية الاستفادة من الخدمات البيطرية التى تقدمها الوزارة لـمُلّاك الإبل في المملكة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية من أدوية ولقاحات، والمشاركة في مهرجانات الإبل، وغيرها.ويأتي مشروع ترقيم الإبل إلكترونيا في إطار إنفاذ القرار القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع «الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات». وجدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها مُلّاك الإبل إلى استغلال المرحلة القائمة التي تقدَّم فيها خدمة الترقيم مجانا دون أي رسومٍ مالية، إذ من المقرر أن يصبح تقديم الخدمة من قبل المنشآت البيطرية الخاصة مزودي الخدمة المعتمدين لدى الوزارة وبإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيا دون حضور إلى مقر الوزارة أو أحد فروعها. ويسهم مشروع «ترقيم الإبل إلكترونيا» في بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ما يمَكّن وزارة البيئة والمياه والزراعة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية. ويساعد المشروع مُلّاك الإبل على توثيق ثروتهم الحيوانية رسميا في سجلات الوزارة، كما يسهم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.