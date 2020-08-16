أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا رئاسيًا بإنشاء 4 جامعات أهلية، بينها جامعة باسم الملك سلمان الدولية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه سيكون لجامعة الملك سلمان ثلاثة فروع في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

من جهته، أوضح وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، أن فرع الجامعة بشرم الشيخ سيضم 4 كليات، تشمل كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.

وأبان أن فرع رأس سدر يضم كليات الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، وفرع الطور يضم 7 كليات هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.