أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم (السبت) بلاغاً يفيد بالعثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.وأضاف: «تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات».