انطلقت مساء اليوم (السبت) فعالية «سينما الشارع» التي تعتبر إحدى أبرز فعاليات صيف عسير 2020 وتعرض عدداً من الأفلام السينمائية العالمية ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا».

وتُمكّن الفعالية النوعية التي تُقام في حي المحالة بمدينة أبها جميع أفراد العائلة من مشاهدة الأفلام المفضلة وهم في مركباتهم الخاصة في ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ، تلبي تطلعات أهالي ومصطافي منطقة عسير والمهتمين بالسينما، وتجمع بين المتعة والثقافة.

ويمكن الحجز الإلكتروني للفعالية عبر موقع «سينما الشارع» والحسابات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي.