صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع.

وقال الرائد الكريديس: تم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر)، كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدان من الجنسية البنغلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر.

وأشاف: جرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.