نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن عدداً من الزيارات الرقابية والتي بلغت 2092 زيارة ميدانية منذ بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وبلغت عدد الزيارات للمستشفيات 967 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات المنفذة على الصيدليات لقياس توفر المستلزمات الطبية، الكمامات والمعقمات 882 زيارة، وتجاوزت عدد الزيارات للمجمعات العامة 164 زيارة، كما بلغت عدد الزيارات للمجمعات الطبية المتخصصة 79 زيارة.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.