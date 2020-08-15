حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تعيين قرابة (٥٠٠) شاب في مناصب قيادية، لتمكين الكوادر السعودية من الإسهام في دعم مسيرة الإبداع وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز.

وتأتي هذه التعيينات لتشمل كافة التخصصات والخدمات التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.