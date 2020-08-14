تشهد مشاريع برنامج «سكني»، بالشراكة مع المطورين العقاريين، تفعيلاً متنامياً لعدد من أساليب البناء الحديثة، ضمن سعي البرنامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة المناسبة والأسعار التنافسية، من بينها أسلوب الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد التي تم اعتمادها أخيراً وتوفر العديد من المزايا.ويتميز أسلوب البناء من خلال الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد كونه يساهم في تقليل التكلفة والوقت والجهد وتخفيض هدر المواد مما يجعله صديقاً للبيئة، ومن المزايا أيضاً أنها تعتبر اقتصادية وقليلة التكلفة مقارنة بأسلوب البناء التقليدي، وذلك لأنها لا تستلزم وجود عمالة ذات عدد كبير، كذلك تمتاز بإنجاز البناء بشكل متزامن لجميع عناصر ومكونات المبنى.كما أن الألواح الخرسانية توفر العزل الحراري بكفاءة عالية مما يرتد على تخفيض استهلاك الطاقة ويزيد على ذلك مقاومتها للزلازل والأعاصير بسبب ارتفاع جودتها، فهي تعتمد في إنتاجها على معايير تصنيع خاضعة لرقابة الجودة وتتوائم مع العديد من التصاميم.كما تتميز تقنية البناء من خلال الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد بانخفاض السعر بمعدل يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة البناء بالأسلوب التقليدي، كما أن مدة التنفيذ تعد سريعة بالمقارنة بالأسلوب التقليدي للبناء، فهي تتراوح في المتوسط ما بين 3 – 4 أشهر، وهذا الأمر يضمن تقليل اليد العاملة وكمية المواد المستخدمة.وقدمت وزارة الإسكان دعمها الكامل لشركة توطين صناعة الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد وإنتاجها محلياً بمواصفات عالمية، وذلك من خلال عمل دراسات الجدوى وتقديم الملف المالي للشركة ودعمه لدى صندوق التنمية الصناعي، والذي بدوره قدم دعماً للشركة لتطبيق هذه التقنية بمبلغ وصل إلى 23 مليون ريال لإنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح، كما قامت الوزارة بربط الشركة بمزود تقنية الألواح وهي شركة إيطالية تملك الخبرة والكفاءة في هذه الصناعة.من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة توطين صناعة الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد مشعل الكثيري، إلى أن الدعم الذي تقوم به وزارة الاسكان للشركات المحلية التي تعمل في مجال البناء سوف ينعكس إيجابياً في المستقبل لتحقيق أهداف الوزارة لتوفير مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين.وتابع: «تركيز الوزارة على مساعدة الشركات ساهم في جلب أساليب البناء الحديثة، وهذا سيساعد في ضبط أسعار البناء وتحقيق الجودة العالية التي تسعى لها الوزارة بالإضافة إلى سرعة الإنجاز، وجميع ما ذكر سوف تحققه بدعمها وتشجيعها المتواصل للشركات الراغبة بالاستثمار فيه هذا المجال».وأضاف الكثيري: «قطاع البناء بالأساليب الحديثة سيخلق فرص عديدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وذلك نظراً لقوة الطلب بالإضافة لدعم وزارة الاسكان في رفع نسبة تملك المواطنين، كذلك دعم الصندوق الصناعي لإنشاء مصانع لأساليب البناء الحديثة، وذلك لخلقها فرص عمل للمواطنين كونها تعتبر بيئة جاذبه للعمل لسهولة تنفيذ البناء بها».الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف إلى تقديم أفضل الحلول السكنية من تملك المنازل وخفض تكلفة البناء، إضافة إلى سرعة التنفيذ بجودة عالية وخلــق فرص عمل ملائمة في قطاع البناء».