أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، اليوم، عند الساعة 16:47 يُفيد بحالة «غرق» في جبل المحتطبة بقرية العلاية، حيث تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة، ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة، وبمسافة تقدر بنحو 1900 متر تقريباً، وتم البحث عن الغريق الذي اتضح أنه شاب في الـ28 من عمره، حيث تم انتشاله عن طريق الغواصين، وحمل الجثة إلى موقع تمركز الآليات، فيما سُلّمت لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وشدد النقيب السيد، على أهمية التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المواقع غير الآمنة، وذات الخطورة العالية.