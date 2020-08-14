تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 245 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاع محافظة الدائر، وذلك في إطار تنفيذ مهماتهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصاً، (11) من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهماتهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.