تواصل بلدية محافظة القريات تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على ‏المنشآت التجارية والغذائية المتعلقة بالصحة العامة، التأكد من تطبيقها ‏الإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، أن قسم صحة البيئة بالبلدية قام بنحو ‏337 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت ‏المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة، للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء ‏الشروط الصحية للإجراءات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن مخالفة وإنذار 14 محلاً، ومصادرة وإتلاف 47 كغم مواد غذائية فاسدة بسبب سوء الحفظ.

‏وأشارت البلدية إلى أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة ‏بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية.

‏وأكدت البلدية استعدادها التام للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف للإجراءات الصحية والوقائية.