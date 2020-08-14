تواصل بلدية محافظة القريات تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت التجارية والغذائية المتعلقة بالصحة العامة، التأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، أن قسم صحة البيئة بالبلدية قام بنحو 337 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة، للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء الشروط الصحية للإجراءات الوقائية.
وأسفرت الجولات عن مخالفة وإنذار 14 محلاً، ومصادرة وإتلاف 47 كغم مواد غذائية فاسدة بسبب سوء الحفظ.
وأشارت البلدية إلى أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدت البلدية استعدادها التام للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف للإجراءات الصحية والوقائية.