ضبطت بلدية محافظة ⁧‫القطيف⁩ أمس (الخميس)، ضمن جولاتها الرقابية التي تنفذها بهدف رصد المحلات المخالفة للاشتراطات البلدية والصحية وللحد من تفشي فايروس «كورونا»، 3 محلات مخالفة للاحترازات، ولم تلتزم بالبروتكولات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، ومن ضمنها منشأة غذائية لم تتقيّد بالتراخيص النظامية لإقامة الفعاليات.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني إن البلدية تواصل جولاتها الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية، مؤكدا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على مخالفي الأنظمة والتعليمات.

وكشف عن وجود عدد من المخالفات في المحلات، منها التكدس، وعدم التباعد الاجتماعي، وعدم لبس الكمامة، مؤكدا أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع للحد من تفشي فايروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».