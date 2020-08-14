أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1383 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2566 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً أنه تم إجراء (66.347) فحصا مخبريا جديدا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 295.902 حالة، من بينها 29.605 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1782 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 262.959 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3338 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 88.86%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (81)، حائل (77)، جدة (69)، الرياض (63)، الهفوف (58)، جازان (57)، المدينة المنورة (44)، الدمام (44)، بريدة (39)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف (253)، حفر الباطن (201)، نجران (145)، جدة (143)، الطائف (142)، المبرز (140)، الرياض (124)، مكة المكرمة (83)، خميس مشيط (76)، الدمام (65)، جازان (60)، حائل (59)، ينبع (51).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.