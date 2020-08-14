وصل بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله)، إلى نيوم، حيث سيقضي (حفظه الله) بعض الوقتللراحة والاستجمام. وكان (أيده الله) قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأول (الأربعاء). من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامةالرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدقالتهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.