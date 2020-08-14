أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي.وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما أجرى الجبير اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية إمارة ليخنشتاين الدكتورة كاترين إيجنبرغر. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى، أجرى الجبيراتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية منغوليا نيامتسرين أنخيايفان. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.