تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين بكي.وقدم وزير الخارجية العزاء والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا على إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وأكد الوزيران في هذا الإطار رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها. كما استعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. ومن جانب آخر، بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علماً بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم، أن شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلاً عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.وفي ذات السياق، أجرى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.وأكد وزير الخارجية الكويتي خلال الاتصال وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره مع إدانتها لأي اعتداءات خارجية، ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية.وأكدت الخارجية العراقية أن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعياً إلى تضافرالجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقية. وأفادت الخارجية العراقية في بيان لها أن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.