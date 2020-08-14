افتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. محمد المقبل اليوم بمقر الوزارة ورشة عمل تطوير الوثائق التشغيلية من الأدلة الإرشادية والسياسات ومؤشرات التفعيل والاحتياج التدريبي لنظام إدارة التعليم الإلكتروني، بحضور 26 متدرباً و18 عن بُعد من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين من مختلف إدارات تعليم المناطق، حيث ركزت الورشة على الأدلة الإرشادية والحقائب التدريبية، والسياسات التشغيلية والمخاطر.

وقال المقبل خلال الكلمة التي ألقاها، إن هذه الورشة هدفها استقصاء آراء الزملاء والزميلات في تطوير العملية التعليمية التشريعية مما يعطي أهمية في سماع الآراء من المجتمع التربوي، مؤكداً على أهمية استشعار الأدوار التي يقوم بها العاملون في الميدان التعليمي.

من جانبها قالت د.عهود الفارس إن الهدف من الورشة الاطلاع على تجارب بعض الدول في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والعمل على الاستفادة من التجارب السابقة والإمكانات التي عملت عليها المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وتحديث المعايير وضبط جودة التعليم.

وتحدثت د. عهود الفارس عن معايير ضبط جودة التعليم الإلكتروني من خلال ثلاثة مستويات تشمل معايير الجودة في تصميم المقرر الإلكتروني، ومعايير الجودة في التدريس الإلكتروني، إضافة إلى معايير الجودة في البرامج التعليمية في المدارس الافتراضية.