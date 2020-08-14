‏بدعم وتوجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نجحت صحة الشمالية⁩ في تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر حيث تم فحص 59 عينة ⁧كورونا⁩ بنسبة تطابق 100٪ بالنتائج مع المختبر الوطني تمهيداً لبدء فحص العينات بمدينة ⁧عرعر⁩.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الشمالية فهد طويرش العنزي أن وجود مثل هذا القسم بالمنطقة سوف يسهم بإذن الله في سرعة ظهور النتائج للمصابين بكورونا بحد أقصى 6 ساعات للمصابين وسرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين بطاقة قصوى تصل إلى 400 فحص كورونا يومياً. مشيراً إلى أن التجارب الأولية للقسم أظهرت نجاح وتطابق جميع النتائج مع المختبر الوطني بنسبة 100٪.