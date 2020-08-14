أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعاً مخالفاً للسيراميك، ضمن نطاق البلدية لعدم وجود ترخيص. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع للسيراميك غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، حيث تم إغلاقه على الفور، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكَّد «قدح» استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية.