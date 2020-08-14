أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشأة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت «البقمي» على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.