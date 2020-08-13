أوضحت وزارة الصحة أنها أجرت (4001103) فحوصات مخبرية لفايروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفايروس.

وقد هيأت «الصحة» المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق - مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات - تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة أخيراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فايروس كورونا.

وتواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وإطلاق المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

وبينت الوزارة أنه في بداية ظهور الفايروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب (1000 فحص)، وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد عن (67 ألف فحص) يومياً.

كما تواصل تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ «كورونا» واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في اكتشاف إصابات أكثر وفي نفس الوقت أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وقامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفايروس كورونا الجديد «كوفيد 19» في المملكة، وذلك مواصلة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

وأطلقت «الصحة» مبادرة عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس «كورونا» المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق، وتعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز "تأكد"، وذلك في مختلف مدن المملكة ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث تتم عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أُنشئت في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني «صحتي».