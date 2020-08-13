تواصل وزارة التعليم ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442، حيث التزمت الوزارة بالخطة الزمنية لعملية الترحيل رغم ظروف جائحة «كورونا» وعمليات التطوير التي أجرتها على عدد من المقررات المدرسية، وذلك بإجمالي 138.659.146 كتابا مدرسيا لجميع المراحل الدراسية.

وأنهت الوزارة تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 كتابا مدرسيا للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 كتابا مدرسيا للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 كتابا مدرسيا للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 كتابا مدرسيا لمدارس التعليم العام.

كما أنهت طباعة 372.908 كتب مدرسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 كتابا مدرسيا لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 كتب مدرسية للعوق البصري (برايل).

وكذلك طباعة 2.125.822 كتابا مدرسيا للمدارس العالمية، و89.639 كتابا مدرسيا لمدارس السعودية في الخارج، و72.630 كتابا مدرسيا للمدارس العربية بجيبوتي، إضافة إلى طباعة 27.639 كتابا مدرسيا للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة.

وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول ٦١٢ كتاباً تم اعتمادها وطباعتها بالكامل، انطلاقاً من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، إضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.