أعلنت صحة عسير أنها ستنفذ مطلع الأسبوع القادم، حملة رش بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، وذلك على مدى 5 أيام في كل من الفرشة، والربوع، وردوم، وسريان، وريده، وذهب، والنجفة، والجهيفة.

وقال المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، إن الحملة تأتي بتوجيه مدير عام صحة عسير خالد عسيري، بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزز الوقاية للمجتمع، حيث تم تأمين جميع حاجات تلك الفرق من أجهزة، ومبيدات، وتدريب للعاملين إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة في الحملة.

وأضاف: عدد الفرق المشاركة في الحملة 22 فرقة، تضم 139 من القوى العاملة، وتستقل 28 مركبة تجوب من خلالها 30 قرية للوصول إلى 1463 منزلاً، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصاً.