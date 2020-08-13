اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد اليوم (الخميس)، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المكلف بدر الرشيدي ومدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات خالد الصالح.

وشملت الحركة 2724 معلماً و1962 معلمة من المتقدمين للحركة.

وأشار الدكتور البليهد إلى أن الإدارة حرصت على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة واستقرار الميدان التعليمي، وبإمكان المعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام «نور»، ويحق للمعلم والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونيا عبر نظام نور خلال فترة الاعتراض يوم 1441/12/29.