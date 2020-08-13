نفذت أمانة منطقة تبوك حملة على السوق المركزي للخضار والفاكهة، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها، وامتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وتمكنت الأمانة على ضوء ذلك من ضبط ومصادرة كمية من محصولي «الخيار والبصل» التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بكمية تتجاوز ثلاثة آلاف كيلوغرام كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة، إذ تم إتلاف 1818 كيلوغراما من البصل التالف، و256 صندوق خيار بكمية تتجاوز 1280 كيلوغراما لتجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات.

وأكدت الأمانة أن تلك الكميات تمت مصادرتها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وبينت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة، ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من النظافة والتطهير، لضمان سلامة وصحة الجميع.

ونوهت أمانة تبوك بدور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات، وأهمية تواصلهم على الرقم 940 لمساعدة الفرق الرقابية على أداء مهمات عملها، وكذلك التواصل من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مناشدة أصحاب مستودعات الفواكه والخضار اتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.