يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة طيبة مساء (الأحد) القادم في حفل افتراضي تنظمه الجامعة.

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني: "أهنئ أبنائي الطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم لهذا العام، الذي يعد عاما استثنائيا تجاوزتم فيه الظروف الصعبة التي شهدتها نهاية الفصل الدراسي، وأقدم لكم بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات سائلا الله لكم دوام التقدم، وأبارك في الوقت نفسه في هذا الوقت المرتقب لأولياء الأمور الذي زرعوا فحصدوا ثمار تعبهم نجاحا رأوه في أعين أبنائهم فرحا وسرورا.

وأود أن أؤكد لكم أن الجامعة تفخر وتفاخر بكم دائما وأبدا وتعدكم سفراءها في كل مكان تخدمون فيه وطنكم وتسهمون في تنميته وإعماره وتمارسون أعمالكم وفاء لوطنكم وأهله بكل فخر واعتزاز مسلحين بالعلم والإيمان وأدعوا الله أن يوفقكم دائما أبدا لخدمة الدين وهذا الوطن الغالي."

كما أعرب «السراني» عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين حفظهم الله على ما يولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة كما شكر «السراني» أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية لافتاً إلى أن أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائما بالاهتمام بطلاب المنطقة وتعزيز التخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل المنطقة.