أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1442هـ.

جاء ذلك خلال ترؤسه اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـ.

وناقش الوهيبي خلال الاجتماع أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها المدارس الابتدائية.

وفي هذا الصدد قدم الوهيبي شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة.

هذا وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض قد أصدر قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـ برئاسته وعضوية عددٍ من قيادات ومسؤولي الإدارة، في إطار توجيهات وزارة التعليم المتضمنة تشكيل لجان توجيهية للإشراف على خطة العودة للمدارس لهذا العام، تتولى مهام الإشراف على خطة الاستعداد للعودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، إلى جانب مراجعة وتطوير المخطط الشامل للعودة والإشراف على تطبيقه، كما تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية وأعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة، إضافة إلى الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة ومتابعة تفعيلها في المدارس والإشراف على البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للمدارس.

كما يقضي القرار بتشكيل لجان فرعية مماثلة في مكاتب التعليم للإشراف على تنفيذ خطة العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والرفع بتقارير عن سير العمل و نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه الميدان.