اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد 1442/1441 التي شملت 141 قائداً ووكيلاً.

‏وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، أن قرار الحركة شملت التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.

وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.