أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1482 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3124 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 294.519 حالة، من بينها 30.823 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1805 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 260.393 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3303 حالات وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات في المملكة لتصل إلى 88.4%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (86)، جدة (77)، حائل (63)، الهفوف (60)، المدينة المنورة (51)، الدمام (51)، ينبع (48)، خميس مشيط (44)، بارق (42)، جازان (41)، تبوك (41)، مكة المكرمة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف (781)، الرياض (508)، المبرز (309)، الطائف (99)، مكة المكرمة (80)، حفر الباطن (78)، نجران (77)، المدينة المنورة (63)، جدة (63)، خميس مشيط (60)، الدمام (57)، أبها (45)، وادي الدواسر (43).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.