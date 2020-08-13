كشف أمين الطائف المهندس محمد آل هميل عن دعم أمانتي جدة ومكة بالآليات والمعدات في احتواء آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الطائف وتواصلت غزارتها لعدة أيام متوالية، مما كان لهذا الدعم والتعاون الأثر الكبير في سرعة التعامل ومعالجة واحتواء مانتج عن تلك السيول والأمطار.



وقال آل هميل إن هذا الدعم والتعاون ينطلق من الأمانات والبلديات للعمل بروح الفريق الواحد وأن ما تملكه الأمانات من طاقات بشرية وآلية يتم توظيفها للعمل كجهاز واحد إذا تطلب الأمر ذلك، وخصوصاً في الأزمات وحالات الطوارئ، مضيفاً أن كل هذا يأتي تفعيلاً وتجسيداً للتعاون البلدي الذي يشدد ويؤكد عليه وزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل في اجتماعات ولقاءات قيادات العمل البلدي وبما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.



وأكد أمين الطائف أن التكامل والتنسيق الذي تم بين كافة الجهات الأمنية والخدمية والإعلامية مع أمانة الطائف ساعد كثيراً في سرعة التعامل مع هذه الظروف الطارئة التي تتطلب تكامل الجهود وإدارة الموقف، موضحاً أن العمل مازال مستمراً لتنظيف عبارات السيول ومجاري الأودية وفتح الطرق وإزالة الأتربة والصخور التي جرفتها السيول من الشوارع والطرق، ومعالجة تداعيات السيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف ونفذت أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 طريقاً تضررت من الأمطار والسيول، فيما قامت فرق الصيانة بردم أكثر من 1200 حفرة وتصدع، إلى جانب إزالة أكثر من 960 طناً من الأتربة والصخور التي جرفتها السيول.



وعبر أمين الطائف المهندس عن جزيل شكره وتقديره لكل من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وأمين محافظة جدة صالح التركي على دعم ومشاركة أمانة الطائف بالآليات والمعدات.