رفع الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة المهندس فخر بن عبدالمعين الشواف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة مغادرته المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.



كما رفع الشواف التهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.



وقال: «نحمد الله أن أفرح قلوبنا في هذه الأيام المباركة بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى وهو يتمتع بتمام الصحة والعافية، ونسأل المولى جل جلاله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن عزه وأمنه وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة أيدها الله».



وأكد أن عناية ورعاية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والمقيم وحجاج بيت الله الحرام في آن واحد بلغت أقصاها، وتجسدت بأعمق مداها، في خضم ظروف صحية استثنائية تعج بالمنطقة والعالم بأسره، ومع ذلك أظهرت الدولة مقدرتها الفائقة على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم مصحوبين بعناية الله وفي أجواء إيمانية يسودها الطمأنينة وتغشاها السكينة مفعمة بالتدابير الاحترازية مُحصّنة بالإجراءات الوقائية المفضية إلى تعزيز موثوقية الصحة والسلامة للجميع، نالت به المملكة شرف ومجد خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل كفاءة واقتدار تام، تواصل به دورها الرائد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين.



كما تقدم المهندس الشواف بأسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.