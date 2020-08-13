أكدت الحكومة الأدرنية اليوم (الخميس)، أنها ستبدأ بتطبيق إجراءات صارمة بعد ارتفاع عدد إصابات فايروس كورونا المستجد المحلية المسجلة في البلاد، موضحة أن هذه الإجراءات لحماية المجتمع.

وقال وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة، إن الحكومة لاحظت وجود تراخ من موظفي المؤسسات الحكومية والمواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية على المعابر وداخل المؤسسات، موضحاً أن الاستهتار ناتج عن شعور الأردنيين بانتهاء الوباء.

وأكد أن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة مجددا على وباء فايروس كورونا المستجد خلال أسبوع أو اسبوعين والعودة للمنطقة الآمنة شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل المواطنين.