افتتح وكيل وزارة التعليم للمشاريع المهندس عبدالرحمن الشايع أمس (الأربعاء) مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية عن بعد، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه. وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي خلال حفل التدشين، أن المبنى الحديث يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء، إذ كانت من المدارس المستأجرة وتحول إلى مبنى حكومي، كما أن المشروع كان متعثراً وتم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية من خلال سحبه من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز 55 ٪، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة 10 ملايين ريال، يشار إلى أن المدرسة على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع وتحتوي على 18 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية 540 طالبا، بالإضافة إلى 11 مكتبا إداريا، ومعملين يحتيويان على تجهيزات كاملة، أحدهما للعلوم والآخر للحاسب الآلي، بالإضافة إلى صالة رياضية، وملعب كرة قدم بعشب صناعي، وسكن للحارس ومقصف ومظلات خارجية.وأشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع، مضيفاً أن إدارة تعليم الطائف تميّزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وساهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة، مبيناً أن ما تم من إجراء في سحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثراً قبل خمسة أشهر، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي، يؤكد أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع.