تسلمت إدارة تعليم منطقة تبوك مشروع مبنى مدرسة ابتدائية عقيل بن أبي طالب الجديد بمحافظة ضباء، ويتكون المبنى، الذي نفذته شركة وطنية، من دورين ويضم 18 فصلا ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالة رياضية. وقد بلغت تكلفة المشروع 9 ملايين و812 ألفا و73 ريالا.أوضح ذلك مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي، مشيرا إلى أنه قد تم اختبار مستوى جودة البناء على أرض الواقع وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة بواسطة اللجنة الوزارية المختصة.