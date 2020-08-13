كشف الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، عن تحقيق طلاب موهبة الذين يمثلون مختلف شرائح شباب الوطن المبدعين، 378 ميدالية عالمية للمملكة في المحافل والمسابقات العلمية الدولية ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، خلال السنوات العشر الماضية، موجهاً لهم ولشباب الوطن التحية في اليوم العالمي للشباب 2020.وقال في حديث حول إنجازات الشباب السعوديين وإبداعهم في يوم الشباب العالمي، الذي تعد موهبة أحد أبرز الجهات التي تدعمه وتتبناه محلياً وعالمياً: «إن قيادة المملكة مكنت لشباب الوطن وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في نهضة الوطن بأعمالهم ومبادراتهم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030».وأن عدد الطلبة المستفيدين من خدمات موهبة بلغ 161912 طالباً وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام موزعين على برامجها ومبادراتها المرتبطة بالمجالات العلمية والهندسية والصحية والتقنية، فيما بلغ إجمالي الموهوبين الذين اكتشفتهم موهبة أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة.وأضاف أمين موهبة أن رؤية 2030 حرصت على الشباب وتعزيز دوره لتنمية الاقتصاد الوطني، خاصة أن الشباب السعودي في الفئة العمرية من 15 - 34 سنة يمثل 36.7 % من إجمالي عدد السكان في المملكة.