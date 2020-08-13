انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة، جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوط مركبتهم من منحدر جبلي.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان أن فرق الإنقاذ بمدني العارضة، أخرجت جثث 4 أشخاص من داخل مركبتهم بعد سقوطها في جرف صخري قبل أن تسقط عليها صخور كبيرة من منحدر جبلي.وكان المتوفون الأربعة وبينهم شقيقان خرجوا في نزهة بعد هطول الأمطار الخميس الماضي إلى المواقع الجبلية، حيث عثر عدد من الأهالي على المركبة مطمورة بالصخور في موقع وعر يبعد 4 كيلو مترات عن موقع النزهة.