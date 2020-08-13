أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالمبادرات النوعية للمؤسسات في المنطقة وانعكاس أثرها الإيجابي على الأسر المنتجة والمكونات الاجتماعية. وثمن خلال رعايته توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى» دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالأسر المنتجة وتعزيز دورها وتنمية مهارات المنتمين لها تحقيقا لرؤية 2030، منوهاً بجهود أمانة المنطقة في دعم برامج الأسر المنتجة والشباب في المنطقة، ومشيداً بدور برنامج «جنى» الشراكي. وقدم مدير مركز جنى محمود الشامي شرحاً عن الاتفاقية الهادفة لتوفير أكشاك للأسر المنتجة واستبدال البيع العشوائي ببديل حضاري ومنظم يضمن الاحترافية والجودة في العمل، مشيراً إلى أن المركز متخصص في دعم الأسر المنتجة بمنح قروض ميسرة، إذ بلغ إجمالي القروض التي قدمها المركز للأسر المنتجة منذ تأسيسه نحو مليار و400 مليون ريال، استفاد منها 165 ألف سيدة بنسبة سداد وصلت 99%.