نفذت بلدية محافظة الخبر حملة على كافة المواقع تحت الإنشاء المهجورة والمهملة لتصحيح أوضاعها ومعالجة حالتها.وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إلى أن إدارة رخص البناء بالبلدية وجهت يوم الإثنين الماضي إنذارات ومنحت مهلة لأصحاب المشاريع والأراضي التي تم حفرها أو وضع أساسات بناء ومن ثم توقف العمل فيها، مما يشكل خطورة على السيارات والمارة، إضافة لما تسببه من تشويه للمشهد الحضري، ويتطلب ضرورة تصحيح أوضاعها بإغلاق الموقع بشكل محكم أو إعادة ردم الأرض، مؤكداً استمرار البلدية في حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.من جهة ثانية، تنفذ بلدية جوف بني هاجر أعمال سفلتة طريق الملك عبدالعزيز الجهة الجنوبية بفودة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية والكهرباء بتركيب 155 عمود إنارة.وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أنه في إطار رفع مستوى الطرق واصلت بلدية جوف بني هاجر تنفيذ أعمال السفلتة بطريق الملك عبد العزيز الجهة الجنوبية والبالغ طوله 7 كلم.